Две легенды мирового бокса возвращаются в ринг: Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой в воскресенье, 29 ноября, по московскому времени.

Вечер бокса с главным событием Тайсон — Джонс состоится вечером 28 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Место проведения — арена «Стейплс-центр».

Ориентировочное время выхода Тайсона и Джонса в ринг — 5.30 29 ноября (мск). В России поединок двух бывших абсолютных чемпионом мира эксклюзивно покажет РЕН ТВ — на сайте и в прямом эфире на ТВ.

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего пройдет по правилам выставочных встреч. Его длительность — 8 раундов по 2 минуты каждый.

Майк Тайсон — Рой Джонс.

Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Железного Майка и Младшего, начало — 5.30 29 ноября.

После поединка вас ждет обзор, мнения экспертов и главные слова о противостоянии двух легенд. Также на этой странице будет доступна полная видео запись боя Тайсон — Джонс.

Основной кард

Тяжелый вес: Майк Тайсон (США) — Рой Джонс (США/Россия)

Полутяжелый вес: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)

Полутяжелый вес: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)

Первый тяжелый вес: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США)

Предварительный кард

Легкий вес: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)

Полулегкий вес: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)

Тяжелый вес: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США)

54-летний американец Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из лучших боксеров в истории. Его статистика на профессиональном ринге — 58 боев, 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися. Последний бой Железный Майк провел в 2005 году.

51-летний американец с российским паспортом Джонс-младший — бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, также входит в число легенд спорта. Его рекорд — 75 боев, 66 побед (47 — нокаутом) и 9 поражений. Последний бой Младший (также известен под прозвищами Золотая перчатка, Супермен, Капитан Хук) провел в 2018 году.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.