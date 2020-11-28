Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал в интервью «СЭ», что будет поддерживать Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом.

«Когда меня спрашивают, за кого я, за Тайсона или за Роя, я отвечаю, что мое сердце принадлежит Тайсону. Я люблю его за прямоту, за характер, за брутальность. Рой тоже красавчик. Но он деликатный. Он всегда дипломатичен, может сгладить углы и сказать не так, как оно есть, а так, как надо, чтобы не накалять обстановку. И мне это не очень нравится. Я приветствую, когда люди черное называют черным, а не белым. Но все люди разные. Поэтому никого не осуждаю. У каждого есть свое мнение».

Смотреть трансляцию боя можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала. Начало — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук завершат вечер бокса на арене «Стейплс-центр», их появление в ринге ожидается около 7.00 29 ноября по московскому времени. (Илья Андреев)