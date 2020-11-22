Цзю поделился ожиданиями от боя Тайсона и Джонса

Знаменитый боксер Константин Цзю поделился ожиданиями от боя ветеранов бокса 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса-младшего.

«Я не думаю, что он каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень сильная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — сказал Цзю в интервью РЕН ТВ.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04.00 по московскому времени.