Две легенды спорта, бывшие абсолютные чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой в ночь с субботы на воскресенье, 29 ноября.

Поединок Тайсон — Джонс-младший в Лос-Анджелесе будет носить статус выставочного, по регламенту в нем 8 раундов по 2 минуты каждый.

Смотреть трансляцию боя можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала. Начало — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук завершат вечер бокса на арене «Стейплс-центр», их появление в ринге ожидается около 7.00 29 ноября по московскому времени.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.