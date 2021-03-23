Уайт оценил шансы Поветкина в поединке с бойцом UFC Нганну

Британский боксер Диллиан Уайт поразмышлял на тему гипотетического боя между россиянином Александром Поветкиным и тяжеловесом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я не знаю. Фрэнсис — боец ММА, а Поветкин — боксер. Если Поветкина поставить против Фрэнсиса по правилам ММА, то силы будут отличаться. Если Фрэнсиса в бокс, то это уже другое. Очень сложно рассуждать даже на эту тему, потому что в ММА — 4-унцевые перчатки, а в боксе — 10-унцевые.

Что Фрэнсис, что Поветкин, — оба нокаутеры. Сложно сказать, кто из них сильнее как ударник. Лучше пускай подерутся и по правилам бокса, и по правилам ММА», — заявил Уайт на медиа-дне в преддверии реванша с Поветкиным.

Реванш Поветкин — Уайт пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. «РЕН ТВ» покажет поединок в прямом эфире. В первом бою, который состоялся в августе прошлого года, Поветкин эффектно нокаутировал своего оппонента апперкотом в пятом раунде.