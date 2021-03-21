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Поветкин - Уайт
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Тарасов дал прогноз на бой Поветкина и Уайта

21:34
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Российский блогер и боец-любитель Артем Тарасов дал прогноз на боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

По словам Тарасова, у боксеров равные шансы на успех в этой схватке.

«Знаете, когда психологически тяжело, когда человек оказывается на настиле, но ты еще потом проигрываешь — вот это действительно тяжело..., — цитирует РЕН ТВ Тарасова. — Я думаю, что здесь двоякая ситуация, будет тяжело и одному, и второму: Поветкин — потому что будет знать, что у того опасный удар, он может упасть и не встать, а Уайт — будет знать, что может все-таки его уронить, но тот опять встанет и совершит чудо».

Тарасов подчеркнул, что будет болеть за Поветкина, но считает Уайта в данном поединке фаворитом с небольшим преимуществом.

Бой-реванш пройдет в Гибралтаре 27 марта, РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/814420-tiazhelo-budet-vsem-tarasov-dal-prognoz-na-boi-povetkina-i-uaita

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