Поветкин вылетел в Гибралтар на бой с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин вылетел в Гибралтар, где 27 мартасостоится бой с британцем Диллианом Уайтом.

Видео из аэропорта Шереметьево выложено в сториз Instagram промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, что Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде в первом бою, который состоялся в августе прошлого года, и отобрал у него чемпионский пояс WBC, а нокаут в исполнении Поветкина был признан одним из лучших в 2020 году.

Бой-реванш пройдет в Гибралтаре 27 марта, РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.