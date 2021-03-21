Аскольд Запашный назвал условие для победы Поветкина над Уайтом

Дрессировщик Аскольд Запашный дал прогноз на бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 27 марта в Гибралтаре.

«Во-первых, мне кажется, что, когда победа одерживается нокаутом, это уже о многом говорит. Во-вторых, есть среди бойцов такое понятие «пробитый» — когда человек уже отправляется в нокаут, это серьезное подспорье для того, чтобы отправиться в него опять. Тем не менее, я считаю, опасно недооценивать врага. Это самая большая ошибка. Думаю, Саше говорить об этом не нужно, потому что он профессионал высочайшего уровня и понимает, что делает», — отметил Запашный в интервью РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию этого боя-реванша.