Бой, на который Поветкин опоздал...

Тот редкий случай, когда букмекеры не ошиблись, фаворит побеждает, причем нокаутом — но едва ли мы найдем здесь повод для радости.

Такое чувство, будто реванш продолжился с той точки, где закончился первый бой — но с одним нюансом: за 5-10 секунд до выключения света, когда апперкот Поветкина устроил Уайту «Час Земли». И с небольшими отличиями. Большая их часть касалась Поветкина, и он был не слишком в форме.

Мы не очень часто видели , как выглядит в ринге боксер, недавно перенесший ковид, как Поветкин. Например, Мигель Берчельт, которого к удивлению многих разнес на куски Оскар Вальдес. Были и другие. Поветкин выглядел словно реклама вакцины «Спутник V» — прививайтесь и не болейте, иначе будет вот так...

Dillian Whyte Is In The Ring ?#PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Daau5oV0v7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Нарушенный баланс, скорость, реакция и способность держать удар... и в довесок к этому поменявший команду, все еще относительно тяжелый, но никак не сломленный первым боем Диллиан Уайт. Под AC/DC. Продолжение того их первого боя в прошлом году. Только это как если бы Поветкин между раундами переболел ковидом, состарился на год, окончательно поверил в сверхъестественный вариант своего источника мощи. А, в принципе, так оно и произошло.

Уайт вел себя культурно. Ну, он не жал руку Поветкина после каждого удара гонга — к началу и концу раунда. Это, кстати, вовсе не обязательно. Пока соперник стоит перед тобой, в ринге нет места уважению. Тронуть его перчатками — перед началом поединка и перед финальным раундам. Остальное для дилетантов.

Мне кажется, первым в начале первого раунда попал как раз Поветкин. Счастья ему это не принесло — Уайт отвечал и отвечал жестко. После правого от британца (ямайца, португальца, нужное подчеркнуть), Поветкин влетел в канаты, и отбивался там от повторных атак, этот эпизод оставил на спине «Русского Витязя» красные следы, а еще — разрушенную и разобранную уверенность в себе. Уайт установил удобную для себя дистанцию и диктовал ритм. Более того, у него начал работать джеб. Не то, чтобы все залетало — но он был эффективен, Саша удар пропускал через раз, реагировал на него, а затем пропускал правый через руку.

An exciting start just one minute in! ?#PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Tm6iB10ELj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Я начал вспоминать сразу все бои Саши, где что-то пошло не так. Германия, США, Россия... Валерий Иванович Белов, который тренировал его до Ивана Кирпы, Тедди Атласа и Стейси Маккинли, любил указать на то, что действовать нужно короче, в узком коридоре, и это подразумевало выбрасывать удары не размашисто, а четко и по цели, не расставляя локти в стороны, свести руки поуже — и в атаке также попытаться грузить все в цель между рук соперника. Совет бы мог сработать. Но только в узком коридоре, без размашки и выбирая дистанцию и момент в этот вечер действовал Диллиан Уайт.

Даже удар навстречу, как в третьем раунде, после которого Поветкин встал как вкопанный — это удар, использование которого построено было первоначальным планом. Не слишком быстро, не вкладываясь в этот удар, не излишне размашисто, просто ошеломить соперника и работать дальше. А дальше Поветкин ловил вообще все.

Не нашел дистанцию — не рассчитал длину джеба — пропустил — провалился на ногах — подставился под следующий — справа, а последние пара ударов, включая левый хук, уже шли по открытой цели. Там можно не считать, а сразу останавливать бой. К счастью, ни рефери, ни команда Поветкина не посчитали, что есть какая-то необходимость спорить или дальше драться.

Несомненно, мы еще долго будем вспоминать тот удар Саши, который выиграл ему первый бой. Но он остался в прошлом. И вся штука в том, что он тоже опоздал. Его нужно было ударить в октябре 2013-го. Бой против Кличко, за 23 миллиона долларов — такого вы точно никак не ждали. И Кличко не ждал. И «Олимпийский». Вообще никто. И неважно, был этот опоздавший апперкот расчетом, или случайно прорезавшимся рефлексом, или в чистом виде лаки-панчем — второй раз он его уже не смог повторить.

Диллиан Уайт делал обеспокоенный вид, принес Поветкину барный стул, лил сверху на него воду, но Поветкин все не садился, потом с тем же побитым лицом что-то максимально весело ему доказывал уже в другом углу ринга, оба смеялись.

Что дальше? Поветкин уходит в закат. Максимум — еще один бой. Диллиан Уайт садится ждать. Если он планирует получить чемпионский бой, то это минимум год или два. Сначала Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут один бой, затем реванш (говорят, в контракте есть), а Уайту в лучшем случае останется дремать в перерывах между приемами пищи или надеяться на бой с Деонтеем Уайлдером в США. Если последнему психиатр разрешит. А пока я смотрю на лицо Диллиана на экране и отмечаю свежеобразованные гематомы от ударов Саши справа. У самого Поветкина точно такие же. Мощь ударов это последнее, что уходит с возрастом. Поветкин теряет все понемногу, в разных компонентах. В скорости, в мышлении, в остроте, выносливости... везде ушло по 10-20 процентов от прежнего Поветкина. Но это уже не тот боксер с 0% компромисса. И того, что осталось — уже недостаточно.

Пора уходить. С легендарным апперкотом он вроде бы серьезно опоздал — надо ли говорить, что с красивым уходом из бокса тоже...