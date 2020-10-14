Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Тайсон едва не уснул в прямом эфире на телевидении. И не сразу объяснил причину

15:20
Майк Тайсон. Фото Instagram
Майк Тайсон. Фото Instagram
Теги:

Известный в прошлом американский боксер Майк Тайсон во время эфира на британском телевидении.

Во время шоу «Доброе утро, Британия» 54-летний боксер очень расплывчато и невнятно отвечал на вопросы. В один момент в объектив камер попал момент, когда Тайсон спал с опущенной головой.

Сразу после программы Тайсон прокомментировал ситуацию в Twitter.

«Я пытался не спать перед интервью, готовился, а вы меня разбудили, когда я вздремнул. Хотя меня как льва очень сложно будить. Я сейчас мало сплю, готовлюсь к бою, да и не заметил, когда камера опять повернулась на меня», — написал Тайсон.

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим запланирован на 28 ноября. Изначально бой был назначен на 12 сентября. Он должен пройти в Калифорнии. Планируется, что поединок будет восьмираундовым. Полученные средства Тайсон собирается направить на благотворительность.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир