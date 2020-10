Тайсон едва не уснул в прямом эфире на телевидении. И не сразу объяснил причину

Известный в прошлом американский боксер Майк Тайсон во время эфира на британском телевидении.

Во время шоу «Доброе утро, Британия» 54-летний боксер очень расплывчато и невнятно отвечал на вопросы. В один момент в объектив камер попал момент, когда Тайсон спал с опущенной головой.

Сразу после программы Тайсон прокомментировал ситуацию в Twitter.

«Я пытался не спать перед интервью, готовился, а вы меня разбудили, когда я вздремнул. Хотя меня как льва очень сложно будить. Я сейчас мало сплю, готовлюсь к бою, да и не заметил, когда камера опять повернулась на меня», — написал Тайсон.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.

?