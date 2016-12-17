Андрей Рябинский: "Непонятно, откуда у Поветкина взялся остарин"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил информацию о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. По информации nyfights.com, тренер Стиверна Дон Хаус заявил, что их сторона отказывается от проведения поединка.
"Да. У Саши нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся", - написал Рябинский в своем твиттере.
Да. У Саши нашли остарин Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 17 декабря 2016 г.
streletc1783
Справедливый(Ставрополь)Когда это Поветкин был жирным?Что за бред.К каждому сопернику готовятся по разному.Поверить что Поветкин осознанно принимал допинг(после мельдония)может только идиот.Зачем?Его же пять раз проверили.Жду объяснений самого Поветкина.
17:48 17 декабря
dem896
Упёртый русский А ты что принял что такую хрень несешь?пожалуй с нами только КНДР,или ты совсем в другом мире обитаешь.Нечего жрать дерьмо,а потом орать что все виноваты,а мы прямо белые пушистые.дыма без огня не бывает.
14:10 17 декабря
Упёртый русский
Опять подложный анализ пиндосской лаборатории? Пора послать всех этих вадовцев к чертям и создать альтернативную организацию! Пущай страны победившей дермократии соревнуются отдельно,а мы с китайцами, индусами, белорусами, казахами, армянами, венесуэльцами, кубинцами, сев корейцами, никарагуанцами, монголами, таджиками, узбеками, киргизами и прочими африканцами и южноамериканцами создадим альтернативные федерации! Поганые дермократы достали уже! Пора их мочить в сортире уже, как Трамп - жалкую Клинтон!
13:44 17 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
А тебе, главный боксёрский сутенёр. кроме зачисления крупных баблосов на ТВОЙ счёт, больше ничего и никогда не понятно!!!!!
13:42 17 декабря
Справедливый(Ставрополь)
А то что раньше Поветкин был жирненьким и не особо то не был похож на боксера(внешне),а тут вдруг и грудь мощная,и бицепсы появились...никто не заметил? Еще перед прошлым боем это заметно было, человек кардинально поменялся(в 37 лет). А тут "удивляется" Рябинский.
13:31 17 декабря
Марио66
Обама подкинул. В мясо для пельменей. ЗЫ. На самом деле, лучший выход из сложившейся ситуации, это свалить всю вину на команду Поветкина и его врачей в частности. Печально, конечно, но отмыться уже не получится.
13:21 17 декабря
dem896
Может пора говорить правду ,вранье что вокруг враги уже не катит.
12:45 17 декабря
yspesh4
Рябинский, он его в голову ел. Так пойдет? До свиданья твой "Мир бокса". Это третий выстрел, контрольный. Дон Кинг млин.
12:38 17 декабря
maria92
Сколько можно удивляться ! Гос программа в действии !
12:28 17 декабря
atilla56
Поветкин загорал в солярии и что бы не сгореть намазался кремом против загара в его составе был остарин а читать состав на разных языках этикетки Поветкин не умеет .
12:27 17 декабря
детлеф
Да -это система.Или нас нагибают или на самом деле все печально.
12:11 17 декабря