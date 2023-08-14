Хрюнов: «Бой с Джонсоном — большой экзамен для Петровского»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Марка Петровского против Кевина Джонсона.

«Кевин принес такое количество опыта, Кевин имел такое количество соперников. Я думаю, что это большой экзамен для Марка Петровского. Я думаю, что самое правильное было бы, чтобы на кону стоял пояс Чемпиона России. Для меня это не более, чем спортивный поединок. Желаю удачи обоим. Ну, и призываю и того, и другого к осторожности», — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках этого же турнира.