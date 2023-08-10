Менеджер Поветкина: «Справедливый гонорар Федора за бой с Тайсоном — 700-800 тысяч»

Дмитрий Иванов, менеджер боксера Александра Поветкина, предположил, сколько могут заработать Федор Емельяненко и Майк Тайсон в боксерском поединке.

«Если бой Федора и Тайсона будет соглавным, он может стоить от 800 тысяч до 1,5 миллионов долларов. Не хочется занижать достоинства Емельяненко и Тайсона. Была бы моя воля, я бы заплатил им больше — по именам они заслуживают. Но это не главный поединок вечера и понятно, что он выставочный, поэтому не может быть больше четырех раундов. На месте промоутера я бы старался уговорить Федора подраться за 500-800 тысяч долларов.

У Федора тоже большое имя, репутация и авторитет, но микрофон, в который будет кричать Тайсон, будет услышан лучше. Все-таки Емельяненко — это больше наша аудитория. Где-то 700-800 тысяч долларов по нынешним временам с учетом курса — справедливая цена для Федора. А согласился бы он или нет — это уже вопрос жадности или желания подраться. Слово жадность я употребляю здесь как экономический термин», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений.