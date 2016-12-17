Бой Поветкин – Стиверн отменен

Бой между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен. Как сообщает nyfights.com, тренер канадца Дон Хаус подтвердил, что их сторона отказывается от проведения поединка, узнав о положительной допинг-пробе соперника.

Сегодня стало известно, что в пробе россиянина был обнаружен остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и внесены ВАДА в список запрещенных с 2008 года.

После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин-Стиверн статус титульного. Боксеры должны были драться за звание временного чемпиона WBC. Организация пообещала провести расследование в отношении россиянина, учитывая, что этот случай стал для него рецедивом.

Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесен в список запрещенных.

Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.