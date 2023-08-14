Тактаров и Монсон сделали стердаун перед боем

Экс-бойцы UFC Олег Тактаров и Джефф Монсон сделали стердаун в преддверии их боксерского боя, который пройдет 18 августа на турнире «РЕН ТВ».

Тактаров назвал Монсона «хвальбуном» и поразился «как можно так хвастаться», а еще заявил, что ему 36 лет.

«Ему [Монсону] 52, мне 36. Я врал», — сообщил 55-летний Тактаров.

Бой между Монсоном и Тактаровым станет соглавным поединком турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.