Пауэрлифтер Кокляев назвал бой Федора Емельяненко с Тайсоном битвой поколений

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, а также участник боев поп-ММА, рассказал, что с большим удовольствием посмотрит поединок россиянина Федора Емельяненко с американцем Майком Тайсоном.

«Великолепно отношусь. Прекрасно. Просто прекрасно. Федор — молодец, Майк Тайсон — красавец. Здесь битва поколений, битва наций, что еще может быть лучше? Плюс разные виды спорта. Я с удовольствием посмотрю это мероприятие», — приводит слова Кокляева «Газета.Ru».

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений.