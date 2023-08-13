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Джошуа нокаутировал Хелениуса в главном поединке боксерского вечера в Лондоне

Сергей Разин
корреспондент
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Британец Энтони Джошуа в главном поединке боксерского турнира в Лондоне победил финна Роберта Хелениуса.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Джошуа нокаутом в седьмом раунде.

39-летний Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и 4 поражения.

33-летний Джошуа в своем последнем бою, состоявшемся в апреле, победил судейским решением Джермейна Франклина. На его счету 25 побед и 3 поражения.

Энтони Джошуа&nbsp;&mdash; Роберт Хелениус. Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: онлайн-трансляция боя

Энтони Джошуа
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