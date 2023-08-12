Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 03:20

Тищенко уверен в победе Джонсона над Петровским

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боксер Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка между Марком Петровским и Кевином Джонсоном.

«Для Джонсона это дополнительный бой, чтобы лучше себя почувствовать на профи-ринге, чтобы лучше подготовиться к предстоящим чемпионским боям. Я думаю, он, скорее всего, выиграет этот бой. Марк Петровский — да, неплохой боксер, но это не уровень какого-то чемпиона мира по хорошей версии. Он, может, и был чемпионом, но в этой весовой категории конкуренция серьезная и очень сильная, и Марку Петровскому будет очень сложно с ними тягаться», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1131814-bokser-tishchenko-zaiavil-chto-uveren-v-pobede-dzhonsona-nad-petrovskim
Алексей Тищенко
0
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Емельяненко назвал главную проблему в подготовке к поединку с Тайсоном
Новости
RSS RSS
Все новости