Кевин Джонсон: «Все рестораны России подтверждают, каким мусором питаются в США»

Американский боксер Кевин Джонсон высказался о разнице в качестве еды в России и в США.

«Лучший президент — из России, лучший боксер — из России, лучший промоутер — из России, лучший учитель русского языка и бачаты — тоже из России. Лучшая еда — также из России. Когда Владимир Путин говорит, что у вас в России нет ГМО — вы даже не представляете, как вам с этим повезло. Посмотрите на то, что творится в США. Я сказал семье, что хочу вернуться и повидаться, но теперь мне даже страшно подумать, что я вообще буду там есть? Нужен завтрак, обед и ужин — я же не могу там голодать. Это правда — все рестораны в России подтверждают, каким мусором мы питаемся в Америке. Я не большой едок и гурман, но даже о простой еде в США приходится переживать», — цитирует Джонсона Metaratings.ru.

В апреле Джонсон заявил, что хотел бы получить российское гражданство и жить в России. 8 августа стало известно, что американский боксер изменил свое имя в честь президента РФ Владимира Путина.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках этого же турнира.