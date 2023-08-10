В субботу, 12 августа, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3) проведет боксерский поединок в тяжелой весовой категории против Роберта Хелениуса. Бой пройдет в Лондоне на О2 Арене. Начало — в 23:00 (по московскому времени).

Прямой эфир поединка Энтони Джошуа — Роберт Хелениус будет доступен на онлайн-платформе DAZN. Информации об официальных трансляциях поединка на территории России нет. Следить за ходом боя можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Изначально соперником Джошуа должен был быть британский боксер Диллиан Уайт (27-3) , но он сдал положительный допинг-тест.

39-летний Хелениус последний раз выходил на ринг 5 августа, победив Мика Миелонена техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в его активе 32 победы (21 нокаутом) и 4 поражения.

33-летний Джошуа в своем последнем бою, состоявшемся в апреле, победил судейским решением Джермейна Франклина. На его счету 25 побед и 3 поражения.