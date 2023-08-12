Монсон — о потенциальном бое Тайсона с Емельяненко: «Не хотел бы, чтобы Федор дрался. Ему нечего доказывать»

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» потенциальный бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

Ранее бывший чемпион Pride Федор Емельяненко в интервью шоу The MMA Hour выразил желание провести бой по боксу против Майка Тайсона.

«Майк Тайсон и Федор Емельяненко — оба легенды. Федор — лучший тяжеловес всех времен. Их бой был бы, конечно, зрелищным, но если быть честным, я бы не хотел, чтобы он больше дрался. Хочу запомнить его таким, каким он был на заре своей карьеры. Я бы хотел, чтобы на правах легенды он популяризировал спорт в России и помогал другим. Он лучший из лучших, ему нечего доказывать, это точно», — сказал Монсон «СЭ».

Последний бой Емельяненко провел в ночь на 5 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил карьеру.