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Бокс

Сегодня, 12:25

Томпсон прилетел в Москву на бой с Дациком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Британский боец Оли Томпсон прилетел в Москву, где состоится его бой против россиянина Вячеслава Дацика.

«Я давно ждал боя с Дациком. Да, он безбашенный. Это будет весело. Но я достаточно хорош, чтобы легко с ним справиться. Дацик — не легкий противник, он крепкий орешек, он крутой парень. Но я много занимался боксом в Англии, так что я не новичок в этом, и, по-моему, я хорошо боксирую», — цитирует Томпсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
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