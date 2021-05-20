Камил Гаджиев назвал фаворита боя Кудряшова с Романовым

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев рассказал о том, что он ожидает от предстоящего боя Дмитрия Кудряшова с Евгением Романовым.

«Диму я знаю хорошо и давно наблюдаю за его карьерой, а Романов для меня больше крепкий любитель, который за большое количество профбоев пока не имел серьезной оппозиции, — цитирует Гаджиева РЕН ТВ 20 мая. — Можно сказать, что здесь более опытный профессионал против хорошего и крепкого любителя.

Почему-то мне сейчас начинает казаться, что Романов вырисовывается фаворитом, особенно если бой продлится 5-6 раундов. Если Дима сможет решить свои вопросы быстро и в начале, то у него есть шанс. Если бой уйдет за экватор, то Романов — очевидный фаворит».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.