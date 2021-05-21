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Супервайзер поединка Кудряшова с Романовым рассказала о значении предстоящего боя

10:33
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Супервайзер боя Дмитрия Кудряшова с Евгением Романовым Елена Семенишина рассказала об ожиданиях от предстоящего поединка.

«До того, чтобы дойти до такого значимого боя, в котором будут выступать Кудряшов и Романов, нужно пролить очень много пота в спортивном зале. И пояс, который будет разыгрываться 21 мая, — это один из самых важных поясов в иерархии WBC. Пояс WBC Silver. Победитель этого боя он встретится с чемпионом мира», — цитирует Семенишину РЕН ТВ.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836798-shans-odin-iz-sta-pochemu-nelzia-propustit-boi-kudriashova-s-romanovym

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