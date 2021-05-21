Супервайзер поединка Кудряшова с Романовым рассказала о значении предстоящего боя

Супервайзер боя Дмитрия Кудряшова с Евгением Романовым Елена Семенишина рассказала об ожиданиях от предстоящего поединка.
«До того, чтобы дойти до такого значимого боя, в котором будут выступать Кудряшов и Романов, нужно пролить очень много пота в спортивном зале. И пояс, который будет разыгрываться 21 мая, — это один из самых важных поясов в иерархии WBC. Пояс WBC Silver. Победитель этого боя он встретится с чемпионом мира», — цитирует Семенишину РЕН ТВ.
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.