Хрюнов поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Произошло самое главное, с чем я вас хочу поздравить: у нас появился новый, надеюсь, большой промоутер — GAZFIGHT во главе с Бастой. Я считаю, что с его опытом, с большой армией болельщиков фанаты творчества будут внимательно следить (за турниром. — Прим. ред.). Для российского бокса это очень большое событие.

Что касается боев, мне тяжело дать объективный прогноз, потому что на кону стоит слишком много — бой отборочный. Я желаю ребятам провести красивый бой и остаться без травм, а нам с вами насладиться», — цитирует Хрюнова сайт «РЕН ТВ».