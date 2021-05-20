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Хрюнов поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

20:25
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Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Произошло самое главное, с чем я вас хочу поздравить: у нас появился новый, надеюсь, большой промоутер — GAZFIGHT во главе с Бастой. Я считаю, что с его опытом, с большой армией болельщиков фанаты творчества будут внимательно следить (за турниром. — Прим. ред.). Для российского бокса это очень большое событие.

Что касается боев, мне тяжело дать объективный прогноз, потому что на кону стоит слишком много — бой отборочный. Я желаю ребятам провести красивый бой и остаться без травм, а нам с вами насладиться», — цитирует Хрюнова сайт «РЕН ТВ».

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836573-khriunov-o-boe-kudriashova-s-romanovym-v-ringe-budet-ogon

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