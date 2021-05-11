Спортивный директор GAZFIGHT дал прогноз на главный бой турнира

Спортивный директор GAZFIGHT Алексей Титов рассказал об уникальности боксерского турнира Басты, в главном бою которого встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

— Дмитрий Кудряшов — русская Кувалда. Все от его стиля бокса. У него большой процент побед нокаутом, до последнего боя все победы у него были досрочные, только прошлый поединок закончился по очкам. Можно сказать, что первый раз в жизни Дмитрий дождался вердикта судей, до этого он либо выигрывал нокаутом, либо сам оказывался на полу (это происходило редко, у него всего 3 поражения в карьере). В его руках есть динамит, такие пушки-колотушки, которыми он отправлял своих соперников на настил ринга, — цитирует Титова РЕН ТВ.

— У него серьезный перерыв был...

— Да перерыв серьёзный был у всех спортсменов, он связан с ковидом, с карантином. Многие спортсмены не боксировали, сейчас, в принципе, в мире не так много боев. Ситуация с проведением спортивных мероприятий благополучна только в России и, пожалуй, в США. Буквально вчера прошел поединок Канело Альвареса, был побит рекорд по проданным билетам — 74 тыс. билетов продали на его поединок с Сондерсом. В России и в Америке сейчас есть бокс, так скажем.

— Что можете рассказать о Романове? Способен ли он составить конкуренцию Кудряшову?

— Романов не то чтобы конкурент, я бы сказал, что он фаворит в этом бою. За его плечами большая любительская карьера. У него богатый опыт выступлений и в любителях, и в профессионалах. Он победил многих сильных боксеров. Для него эта весовая категория будет привычнее, нужно будет «подсушить» всего пару килограммов. Евгений — быстрый, техничный, бьющий боксер. Я думаю, что именно он является фаворитом, в процентном соотношении, по моему мнению, 60 на 40 в пользу Романова.

Турнир GAZFIGHT состоится 21 мая на баскетбольной арене в подмосковных Химках.