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Турнир GAZFIGHT вдохновил Басту на написание нового трека

11:08
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) записал новый трек и клип о боксерских буднях в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Кудряшов и Романов сойдутся в поединке на турнире GAZFIGHT, который был запущен Бастой.

«Это будет интересный бой тяжелых парней. Это будет противостояние, в котором нет ни фаворита, ни предполагаемого победителя. Я с удовольствием посмотрю этот бой», — отметил Баста.

Турнир GAZFIGHT состоится 21 мая на баскетбольной арене в подмосковных Химках.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/833131-turnir-gazfight-vdokhnovil-bastu-na-napisanie-novogo-treka

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