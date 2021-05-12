Турнир GAZFIGHT вдохновил Басту на написание нового трека
11:08
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) записал новый трек и клип о боксерских буднях в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.
Кудряшов и Романов сойдутся в поединке на турнире GAZFIGHT, который был запущен Бастой.
«Это будет интересный бой тяжелых парней. Это будет противостояние, в котором нет ни фаворита, ни предполагаемого победителя. Я с удовольствием посмотрю этот бой», — отметил Баста.
Турнир GAZFIGHT состоится 21 мая на баскетбольной арене в подмосковных Химках.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/833131-turnir-gazfight-vdokhnovil-bastu-na-napisanie-novogo-treka
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