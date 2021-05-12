Турнир GAZFIGHT вдохновил Басту на написание нового трека

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) записал новый трек и клип о боксерских буднях в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Кудряшов и Романов сойдутся в поединке на турнире GAZFIGHT, который был запущен Бастой.

«Это будет интересный бой тяжелых парней. Это будет противостояние, в котором нет ни фаворита, ни предполагаемого победителя. Я с удовольствием посмотрю этот бой», — отметил Баста.

Турнир GAZFIGHT состоится 21 мая на баскетбольной арене в подмосковных Химках.