Трояновский о поединке Кудряшова с Романовым: «Будет война»

Российский боксер Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от первого в России поединка в новой весовой категории Bridgerweight (бриджервейт). В новом дивизионе сразятся Дмитрий «Кувалда» Кудряшов и Евгений Романов.

«У Димы Кудряшова большая профессиональная практика, большой опыт в профессиональных боях, — цитирует Трояновского «РЕН ТВ» 10 мая. — У Романова — больше любительская карьера, хоть он и начал активно по профессионалам. Оба с опытом, оба — бьющие. Здесь будет играть роль, кто попадет первым. Главное психологически держать свой план на бой, тактику. Кто придержится плана, тот и победит.

Я бы не сказал, что любительская карьера сыграет злую шутку с Романовым. Он набирает обороты, что он сможет или не сможет показать в бою с Димой — это загадка, считаю, это очень интересный бой будет. Это бокс, ребята выйдут на ринг, будет война, сколько она продлится, мы не знаем, мы можем только предполагать».

Поединок станет главным событием боксерского турнира, который организует промоушен рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. Бой пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки».