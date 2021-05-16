Романов рассказал о преимуществах Кудряшова перед боем на турнире GAZFIGHT

Российский боксер Евгений Романов поделился мнением о Дмитрии Кудряшове перед боем, который состоится 21 мая на турнире GAZFIGHT.

«Хороший боксер-профессионал. Обладает нокаутирующим ударом и с левой, и с правой руки. Отличный соперник, достойный. Я думаю, это будет интересный, зрелищный поединок. Победит сильнейший - кто к этому больше готов, кто этого хочет.

У нас в России мало проводится боксерских шоу, тем более крупных. Я очень рад, что появилась такая возможность, такая промоутерская компания, которая будет проводить хорошие бои и большие шоу. Потому что ребятам тоже негде боксировать - мало шоу и ребята без боев», - приводит слова Романова РЕН ТВ.

Бой Кудряшова с Романовым в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг) станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.