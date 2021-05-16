Боец MMA Березикова высказалась о бое Романова и Кудряшова

Российский боец смешанных единоборств Юлия Березикова призналась, что в бою между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым будет болеть за обоих спортсменов.

«У Дмитрия Кудряшова очень сильный удар. Его боевое прозвище «Кувалда» — абсолютно, по мнению большинства тренеров, оправдывает. У него действительно очень жесткий нокаутирующий удар. И статистика боев его об этом говорит. Они (Романова и Кудряшов — прим. «СЭ») по профессиональной карьере примерно одинаковы. Больше, конечно, любительского опыта у Евгении. В профессионалах он также двигался без поражений. У этого бойца, так же как у Дмитрия Кудряшова, атакующая манера боя, что мне симпатизирует. Я думаю, поединок будет очень интересным. Я болею за обоих боксеров, за красивый бой. Надеюсь, что бой всем понравится», — цитирует Березикова РЕН ТВ.

Главным событием турнира Gazfight, который будет организован промоутерской компанией рэпера Басты, станет бой Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов. Он состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг).