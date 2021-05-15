Тренер Андрей Ивичук оценил участников турнира GAZFIGHT

Тренер Андрей «Бупас» Ивичук оценил участников турнира нового промоушена GAZFIGHT.

«Кард вообще собрали очень сильный. Много молодых перспективных боксеров. Открытие вечера — будет Владислав Севастьянов, он мастер спорта международного класса, хороший любитель. У него будет третий профессиональный бой. Потом дальше будет Вартан Арутюнян — молодой перспективный супертяжеловес. Владимир Мышин будет драться за титул чемпиона мира среди молодежи с крепким венесуэльцем (Жампьер Осес). Очень интересный бой будет Максим Вошков — Магомед Мадиев. Надеемся, что он будет украшением вечера.

Соглавный бой — Артем Оганесян — молодой проспект, сейчас у него канадский контракт. Из-за пандемии он будет боксировать здесь с венесуэльцем — Хуаном Руисом. Он боксировал с чемпионами мира, довольно-таки крепкий. Хорошая проверка. Есть на что посмотреть, есть ребята, на которых стоит обратить внимание и следить в дальнейшем за их профессиональной карьерой», — приводит слова Ивичука РЕН ТВ.

Главным событием турнира Gazfight, который будет организован промоутерской компанией рэпера Басты, станет бой Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов. Он состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг).