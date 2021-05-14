Чудинов дал прогноз на бой Кудряшова и Романова

Бывший временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Чудинов поделился своим прогнозом на предстоящий бой между российскими боксерами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Я бы так сказал: именитого боксера в жертву приносят молодому. Кудряшов два года на ринг не выходил. Это будет настоящее испытание для него, для меня, конечно, фаворит — Женя Романов, 100 процентов. Как бы это прискорбно ни звучало для Кудряшова, но это так. Раундов 10 будет? К середине боя, думаю, уже все, нокаутирует. На мой взгляд, Дмитрий будет нокаутирован ударом справа. При этом они оба нокаутеры, посмотрим, ринг все покажет.

Однозначно опыт на стороне Кудряшова, но у Романова огромный опыт в любительском боксе, который может повлиять на результат этого поединка. Я еще раз повторяю, 100% фаворит — Романов», — сказал Чудинов в интервью РЕН ТВ.

Это противостояние станет главным событием боксерского турнира промоушена рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. Он состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки».