Чемпионка мира по кикбоксингу дала прогноз на бой Кудряшова и Романова

Чемпионка мира по кикбоксингу, тренер Светлана Андреева дала прогноз на бой Дмитрий Кудряшова и Евгения Романова. Боксеры проведут поединок в новой весовой категории на турнире, организованном промоушеном рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

«Все, что угодно в ринге может случиться, на то он и бокс, что постоянно подкидывает определенные сюрпризы. Шансы есть в принципе у каждого, что у Романова, что у Кудряшова. Но я склоняюсь все-таки, что больше будет прессинговать Романов. Если подловит Кудряшов, как Поветкин сделал у нас в предпоследнем бою, возможно, он поменяет исход поединка, но я склоняюсь больше к попаданиям со стороны Романова», — сказала Андреева РЕН ТВ.

Говоря о преимуществах каждого из боксеров, Андреева отметила, что Романову будет комфортнее в новой весовой категории.

«Весы начинают тянуть немножко в сторону Романова. Думаю, в любом случае он тренировочный лагерь прошел с такими же супертяжами, как и он, возможно, он почувствовал себя более комфортно, потому что все спортсмены гоняют вес, и он в том числе. Просто когда ты лишнюю водичку убираешь, ты становишься быстрее, скоростнее, взрывнее — насколько вот помешают ему эти килограммы», — отметила тренер.

Андреева добавила, что Кудряшов, заявлявший ранее об уязвимости своего соперника, зря недооценивает Романова.

«Мы посмотрим после боя, кто что скажет, не будем забегать вперед. Знаю, эти штуки сейчас модны — надо о себе заявлять, надо внимание перетягивать — вопросов нет, от этого только разгорается еще больше интрижка, но я думаю, что там будет сюрприз поярче, и абсолютно возможно, не в сторону Кудряшова. Уверенность и самоуверенность — здесь тонкая грань. А когда делаем шаг самоуверенности, расслабляемся, здесь — бах! — и лампочка выключилась. Поэтому надо быть уверенным, держать дистанцию, сосредоточиться максимально на своем сопернике, дабы не пропустить удар», — дала совет боксерам Андреева.

Кудряшов и Романов проведут отборочный поединок, победитель которого сможет побороться за полноценный титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC.