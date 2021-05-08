Боец MMA Туменов дал прогноз на бой Романова и Кудряшова

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал о сильных и слабых сторонах боксеров Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, которые встретятся на турнире рэпера Басты.

— Кудряшов давно выступает на профессиональном уровне, поэтому я за его боями следил, знаю, какой у него стиль, какие сильные стороны. А насчет Романова — я посмотрел пару боев, как он начинал. Мне кажется, преимущество Романова в том, что у него очень хорошая любительская карьера, есть хороший опыт в боксе, он победитель чемпионата мира по юниорам. Все мы знаем, что у Кудряшова нет такого любительского опыта. У него есть хороший удар, но когда ты выступаешь на самом высоком уровне, одного удара недостаточно. И поэтому у Романова есть хороший шанс в этом бою, если он будет работать с умом, применять свои навыки боксерские, — сказал Туменов в интервью РЕН ТВ.

— Каким образом поражения Кудряшова могут отразиться на поединке с Романовым?

— Думаю, Кудряшов достаточно опытный парень, но все должны понимать, что в профессиональном спорте ты всегда можешь напороться на более крепкого, более умелого спортсмена и можешь проиграть. Что касается Кудряшова — у него были проблемы именно с теми боксерами, которые хороши во всем. Необязательно быть в чем-то одном сильным, не только в ударе. Когда с Кудряшовым дерется человек, который хорошо может двигаться на ногах, хорошо работать джебом, головой, то у него появляются проблемы. Но в то же время у панчера, у нокаутера всегда есть счастливый удар — лаки панч, это будет преимуществом Кудряшова, поэтому не зря у него прозвище «Кувалда». У него есть шанс попасть, это будет интересный бой. Я не говорю, что Романов явный фаворит, шансы примерно равны. Но мне кажется, в этом бою может сыграть школа бокса у Романова.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.