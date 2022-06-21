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Сегодня, 13:15

Промоутер Хрюнов готов организовать бой Загитовой и Бузовой

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать показательный боксерский поединок между телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Я готов организовать боксерский поединок Ольги Бузовой против Алины Загитовой, — цитирует Хрюнова ТАСС. — Это формат три раунда по две минуты и десятиунцовые перчатки. Можем даже покрыть их золотом. Это было бы прекрасное зрелище».

Сегодня известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев предложил провести боксерский бой между Загитовой и певицей Бузовой.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».

Алина Загитова. Загитова захотела подраться: знаменитая фигуристка проведет боксерский бой

Источник: https://tass.ru/sport/14984001
Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
Владимир Хрюнов
Ольга Бузова
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