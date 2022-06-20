Загитова выступит по правилам бокса в показательном поединке

Российская фигуристка Алина Загитова проведет показательный бой по правилам бокса, информируют «РИА Новости». Имя соперника Загитовой станет известно в ближайшее время. Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях.

20-летняя Загитова становилась чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане-2018 в одиночном женском катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также фигуристка является чемпионкой мира и Европы.

Олимпийская чемпионка не участвовала в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она учится в университете и выступает в шоу. На Олимпийских играх в Пекине Загитова работала корреспондентом, до них — ведущей шоу «Ледниковый период».