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Сегодня, 02:50

Смит: «На бой с Раунтри я вышел драться без подготовки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит рассказал о причинах поражения от Халила Раунтри в последнем поединке.

«Я сделал много изменений. Должен был отрегулировать мою игру и быть немного более ответственным в защите, поработать над мелкими деталями моей подготовки и попытаться стать чуть лучше. Я имею в виду, что на бой с Раунтри я вышел драться без подготовки. Поэтому я не знал, что Халил Раунтри дал справедливую оценку тому, на каком уровне находилась моя игра», — цитирует MMA.Metaratings.ru Смита.

В ночь на 5 мая Смит проведет поединок с бразильцем Витором Петрино на турнире UFC 301.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/smit-na-boi-s-rauntri-vykhodil-bez-podgotovki-359593/
Энтони Смит
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