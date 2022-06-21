Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд выпустил серию NFT-токенов

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд совместно с NFT маркетплейсом Stars.Art объявил о старте продаж серии памятных лимитированных NFT-токенов.

Каждый токен связан с чемпионскими поясами легендарных боев.

NFT — это уникальная виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. Она предназначена для подтверждения права собственности на виртуальный предмет, например редкие предметы искусства или торговые карты, в цепочке блоков.

Получи силу победителя и дополнительные преимущества!

— пропуски на мероприятия (включая закрытые ивенты);

— индивидуальная тренировка со спортсменом (для покупателей токена World Boxing Council — World Cruiser Title)

— совместные фото и автографы от победителей поединков и чемпионатов.

Коллекцию можно посмотреть по ссылке.