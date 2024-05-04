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Сегодня, 13:44

Боец UFC после весогонки с трудом вышел на взвешивание, его бой отменили

Алина Савинова
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Бой французского бойца UFC Уильяма Гомиса с бразильцем Джином Силвой на турнире UFC 301 отменен по медицинским причинам.

26-летний француз с трудом дошел до весов на официальной церемонии взвешивания. Спортсмен шатался и выглядел потерянным. В итоге он покинул сцену с посторонней помощью.

Организаторы приняли решение отменить бой Гомиса в полулегком весе ввиду его проблем со здоровьем.

На счету Гомиса 14 побед при двух поражениях в ММА. В UFC он идет на серии из трех побед.

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