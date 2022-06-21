Загитова захотела подраться: знаменитая фигуристка проведет боксерский бой

Соперница Алины пока не определена.

Что произошло

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 вчера опубликовала свою фотографию в боксерских перчатках, написав «Готовлюсь к чему-то новому». Затем РИА «Новости» сообщило, что Алина Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперницы Алины станет известно в ближайшее время. Даты пока нет.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Карьера Загитовой

Помимо Олимпиады-2018 Загитова победила на чемпионате Европы-2018 и чемпионате мира-2019. Она первая и единственная фигуристка, преодолевшая порог в 82 балла в короткой программе по старой системе судейства и первая фигуристка, набравшая 80 баллов в короткой и более 150 в произвольной программе по новой.

В последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, после чего сосредоточилась на участии в различных ледовых шоу и рекламной деятельности (по итогам 2021 года вошла в топ-10 самых упоминаемых женщин России, согласно рейтингу компании «Медиалогия»). На Олимпиаде-2022 работала в качестве эксперта Первого канала.

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Шоу-бокс — что это?

В последние годы появилось сразу несколько лиг, проводящих турниры, где по правилам бокса дерутся непрофессиональные боксеры (в смысле даже не боксеры-любители, а люди, ранее к боксу никакого отношения не имеющие) — «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Pravda, «Наше Дело». В этом году к ним добавился промоушен Hardcore Boxing. Вероятно, бой Загитовой состоится на турнире одной из этих лиг.