UFC 301: во сколько и где смотреть трансляцию турнира в прямом эфире

Турнир по смешанным единоборствам UFC 301 пройдет в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 5 мая. Начало — в 01.00 по московскому времени, основной кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Алешандре Пантожа из Бразилии и австралийским претендентом Стивом Эрцегом. В со-главном поединке легендарный Жозе Альдо проведет поединок с Джонатаном Мартинесом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в России в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ».

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