Пантожа проведет защиту титула в поединке с Эрцегом на UFC 301 5 мая

Бразильский боец Алешандре Каннибал Пантожа проведет защиту титула в поединке со Стивом Эрцегом из Австралии на турнире UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечер ММА пройдет в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало прелимов — в 01.00 по московскому времени, а основной кард ожидается в 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда UFC 301. В прямом эфире видеотрансляция вечера ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

28-летний австралийский боец имеет рекорд в смешанных единоборствах 13-1. На счету 34-летнего бразильца рекорд в ММА — 27-5-0.

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