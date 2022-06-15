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Кремлев предложил провести новые выбора на пост президента IBA

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал организацию провести новые выборы. Ранее Кремлев был переизбран на новый срок.

Вторым кандидатом являлся голландец Борис ван дер Ферст, однако он был признан не имеющим права баллотироваться независимым отделом по временным назначениям, но спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию нидерландца.

«Я благодарен за доверие, оказанное мне федерациями — членами IBA как на выборах 2020 года, так и в этом году. Если CAS заявил, что мой оппонент должен был иметь право участвовать, давайте проведем новые выборы», — цитирует ТАСС Кремлева.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. 14 мая глава IBA был переизбран на новый срок. С 2017 по 2021 Кремлев занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

Источник: https://tass.ru/sport/14922495
Бокс
Умар Кремлев
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