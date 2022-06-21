Губерниев предложил провести боксерский бой между Загитовой и Бузовой

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев предложил провести боксерский бой между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова!!! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

20 июня издание «РИА Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».

20-летняя Загитова становилась чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане-2018 в одиночном женском катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также фигуристка является чемпионкой мира и Европы.

Олимпийская чемпионка не участвовала в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она учится в университете и выступает в шоу.