Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 10:57

Губерниев предложил провести боксерский бой между Загитовой и Бузовой

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев предложил провести боксерский бой между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова!!! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

20 июня издание «РИА Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».

Алина Загитова. Загитова захотела подраться: знаменитая фигуристка проведет боксерский бой

20-летняя Загитова становилась чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане-2018 в одиночном женском катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также фигуристка является чемпионкой мира и Европы.

Олимпийская чемпионка не участвовала в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она учится в университете и выступает в шоу.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/5020
Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Татьяна Тарасова: «В больницу ходила ранее. Но сейчас я дома»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости