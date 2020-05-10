Необычные перерывы Олейника между раундами на UFC 249. Видео

Россиянин Алексей Олейник на турнире UFC 249 в Джексонвилле раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума. Боец отметился необычным поведением в паузах между раундами. Он ложился на пол и клал ноги на стул.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249