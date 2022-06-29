Бывшая глава ФБР Аникина прокомментировала отказ от участия в выборах на пост главы федерации

Бывшая глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала, почему она отказалась принимать участие в выборах на пост главы ФБР. 28 июня на отчетно-выборной конференции организации глава Федерации бобслея и скелетона Республики Татарстан Анатолий Пегов был избран на пост президента ФБР.

«Я считаю, что у меня недостаточный финансовый ресурс с точки зрения привлечения спонсоров, — цитирует RT Аникину. — Кроме того, я не смогла обеспечить те спортивные результаты на Олимпиаде, которые гарантировала: в Пекине впервые в истории у России не было медалей в бобслее. Поэтому, реально оценив свои возможности и очень полюбив этот спорт, я решила, что федерацию должен возглавить молодой предприимчивый человек, имеющий возможность привлечь деньги, с опытом и знаниями в этом виде».

На пост президента ФБР претендовали Анатолий Пегов и и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко. Аникина возглавляла федерацию с марта 2019 года.