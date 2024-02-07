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7 февраля, 13:42

Зубков рассказал о реакции Владимира Путина на восторг иностранцев от Олимпиады в Сочи

Микеле Антонов
Корреспондент
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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею Александр Зубков поделился с «СЭ» воспоминаниями от выступления на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Эмоции самые яркие, потому что, честно скажу, не каждому спортсмену было дано нести знамя на своей домашней Олимпиаде и выиграть три золотые медали. Это, конечно, дорогого стоит. Были построены великолепные спортивные площадки, которые до сих пор существуют и востребованы. Спортсмены достигали высоких результатов и показывали свой уровень», — сказал Зубков «СЭ».

Участник Олимпийских игр в Сочи также рассказал о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Даже на закрытии, когда мне удалось сидеть с Владимиром Владимировичем Путиным, я спросил, тяжело ли было выиграть проведение игр в Сочи. Он мне задал встречный вопрос: как оценивали Олимпиаду другие спортсмены из зарубежных стран. Ребята однозначно сказали, что это лучшая Олимпиада, на которой они присутствовали. И я так же подтверждаю, пройдя пять Олимпиад: эта является лучшей из тех, на которых я был! Что ответил Путин? Это было большое удовлетворение от работы, которая была проделана. Он непосредственно принимал участие в том, чтобы Олимпиада состоялась. Команда, которая работала вместе с ним, практически с нуля построила и провела зимние Олимпийские игры в субтропиках. Большинство даже не верили, что это возможно, но все было проведено на высоком уровне», — добавил Зубков.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Александр Зубков
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