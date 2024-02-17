Бобслеисты Московской области выиграли золото на Спартакиаде в соревнованиях бобов-четверок

Бобслеисты Московской области заняли первое место на Всероссийской спартакиаде 2024 в турнире бобов-четверок.

Экипаж, который представляли Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, показал результат 3 минуты 36,86 секунды.

Второй стала команда Краснодарского края (3.37,78). Бронзовые награды завоевали спортсмены из Москвы (3.38,84).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля на территории пяти субъектов России. Бобслеисты выступают в Сочи.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация