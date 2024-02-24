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24 февраля, 10:25

Трофимец снялась с чемпионата России по легкой атлетике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Толкательница ядра Снежана Трофимец снялась с чемпионата России по легкой атлетике

«Трофимец приняла решение сняться с чемпионата России по состоянию здоровья, утром накануне старта у нее поднялась температура», — цитирует ТАСС члена команды спортсменки.

Ранее Трофимец вместе с Анастасией Дудкиной стала победительницей зимней Спартакиады в состязаниях экипажей женских бобов-двоек.

Трофимец является единственной спортсменкой, побеждавшей как на летней, так и на зимней Спартакиадах.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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