Трофимец снялась с чемпионата России по легкой атлетике

Толкательница ядра Снежана Трофимец снялась с чемпионата России по легкой атлетике

«Трофимец приняла решение сняться с чемпионата России по состоянию здоровья, утром накануне старта у нее поднялась температура», — цитирует ТАСС члена команды спортсменки.

Ранее Трофимец вместе с Анастасией Дудкиной стала победительницей зимней Спартакиады в состязаниях экипажей женских бобов-двоек.

Трофимец является единственной спортсменкой, побеждавшей как на летней, так и на зимней Спартакиадах.