CAS отменил решение РУСАДА и дисквалифицировал двух российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА и признал виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Как сообщает ТАСС, спортсмены были дисквалифицированы после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.

Отмечается, что РУСАДА, получил информацию о наличии метаболитов стероидов в пробах Селихова и Огаркова, настаивало на дисквалификации спортсменов, но ДАК принял решение оправдать атлетов, полагая, что они не могли нести ответственность за попадание веществ в организм.

РУСАДА в итоге подало апелляцию в CAS, который отменил решение ДАК и признал спортсменов виновными.